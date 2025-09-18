El marcador que necesita Independiente del Valle para pasar las semifinales de la Copa Sudamericana

Independiente del Valle empezó los cuartos de final de la Copa Sudamericana con el pie izquierdo, tras caer 2-0 ante Once Caldas, en el estadio Banco Guayaquil.

Todo le salió mal a los rayados en la noche de este miércoles 17 de septiembre, pues Once Caldas ganaba 1-0 con el tanto de Dayro Moreno y se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Mateo Carabajal. Luego, el delantero anotó el segundo gol.

Ahora, Independiente del Valle necesita remontar el encuentro para clasificar a las semifinales de la competición.

