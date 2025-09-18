Fútbol Internacional
18 sep 2025 , 09:20

El marcador que necesita Independiente del Valle para pasar las semifinales de la Copa Sudamericana

Independiente del Valle cayó 2-0 ante Once Caldas en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y necesita remontar en la vuelta.

   
  • El marcador que necesita Independiente del Valle para pasar las semifinales de la Copa Sudamericana
    Independiente del Valle necesita clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Independiente del Valle empezó los cuartos de final de la Copa Sudamericana con el pie izquierdo, tras caer 2-0 ante Once Caldas, en el estadio Banco Guayaquil.

Todo le salió mal a los rayados en la noche de este miércoles 17 de septiembre, pues Once Caldas ganaba 1-0 con el tanto de Dayro Moreno y se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Mateo Carabajal. Luego, el delantero anotó el segundo gol.

Ahora, Independiente del Valle necesita remontar el encuentro para clasificar a las semifinales de la competición.

Lea más: Leandro Vega desmiente pago de Emelec y notificó la deuda a la FIFA

El marcador que necesita Independiente del Valle para pasar en la Copa Sudamericana

Independiente del Valle necesita ganar 3-0 al Once Caldas para avanzar a las semifinales; mientras que un triunfo 2-0 lo llevaría a los penales.

Dayro Moreno anotó los dos goles de Once Caldas ante Independiente del Valle en la Copa Sudamericana.
Dayro Moreno anotó los dos goles de Once Caldas ante Independiente del Valle en la Copa Sudamericana. ( API )

Si los rayados vencen por dos goles de ventaja a los colombianos, entonces forzarían la definición de la serie en la tanda de penales.

Lea más: La posible alineación de Liga de Quito ante São Paulo por Copa Libertadores

Por otro lado, si Independiente gana por tres goles de ventaja avanzará directamente a las semifinales.

Sin embargo, si los ecuatorianos ganan por 1-0 o empatan, entonces quedarán eliminados en la competición.

La vuelta de la serie se disputará el próximo miércoles 24 de septiembre, a las 19:30, en Colombia. El ganador enfrentará al vencedor entre Atlético Mineiro y Bolívar.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
Copa Sudamericana
Conmebol
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Copa Sudamericana 2024
Independiente del Valle
Ecuador
Noticias
Recomendadas