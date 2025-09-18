Fútbol Internacional
Javier Rabanal: "Vamos a ir a Manizales a competir de igual a igual y tratar de empatar el marcador"

Independiente del Valle cayó 2-0 ante Once Caldas en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

   
    El entrenador de Independiente del Valle, Javier Rabanal, da indicaciones este miércoles, en un partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Once Caldas ( EFE )
El entrenador de Independiente del Valle, Javier Rabanal, analizó en rueda de prensa la derrota por 2-0 ante Once Caldas, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Hemos cometido una serie de pequeños errores que nos costaron caro. Esos detalles debemos corregir para el partido de vuelta”, señaló Rabanal.

No tenemos nada que perder en Manizales. Somos un equipo que sabe jugar bien fuera de casa”, añadió.

“Es una situación complicada, pero vamos a ir a Manizales a competir de igual a igual y tratar de empatar el marcador”, destacó el estratega español.

Independiente del Valle buscará revertir este resultado en Colombia el próximo miércoles 24 de septiembre, cuando se dispute el partido de vuelta contra Once Caldas a las 19:30 (hora de Ecuador).

