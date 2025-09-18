Fútbol Internacional
La posible alineación de Liga de Quito ante São Paulo por Copa Libertadores

Liga de Quito se enfrenta contra São Paulo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

   
  La posible alineación de Liga de Quito ante São Paulo por Copa Libertadores
    Jugadores de Liga de Quito previo al partido ante Botafogo por Copa Libertadores ( API )
Este jueves 18 de septiembre, Liga de Quito recibirá en el estadio Rodrigo Paz Delgado a São Paulo en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El equipo ecuatoriano buscará lograr una victoria ante los brasileños para llegar al partido de vuelta en el Morumbí con una ventaja significativa, lo que le permitiría acceder a las semifinales del torneo más importante de clubes en Sudamérica.

El entrenador de la U, Tiago Nunes, no podrá contar con Richard Mina, quien fue expulsado en los octavos de final contra Botafogo. En su lugar, ingresará el argentino Gian Franco Allala.

Por otro lado, Bryan Ramírez y Alexander Alvarado, quienes habían sufrido molestias en el partido contra Libertad por la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, ya se han recuperado y estarán disponibles para este encuentro.

El duelo comenzará a las 17:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por Disney Plus y ESPN.

Lea también: Fecha, hora y dónde ver Liga de Quito vs. São Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Posible alineación

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, José Quintero, Fernando Cornejo, Bryan Ramírez; Lisandro Alzugaray y Jeison Medina.

DT: Tiago Nunes

