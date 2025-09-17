Fecha, hora y dónde ver Liga de Quito vs. São Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Liga de Quito sigue su camino para conquistar la Copa Libertadores, por lo que recibirá a São Paulo por la ida de los cuartos de final en el estadio Rodrigo paz Delgado.

Los albos eliminaron al Botafogo en los octavos de final, tras imponerse por 2-1 en el global de la serie; mientras que São Paulo eliminó a Atlético Nacional en penales.

Liga de Quito llega a la serie con un presente inestable, pues tienen dos triunfos en sus últimos siete partidos; por su parte, los brasileños suman tres victorias en los últimos siete encuentros.

Lea más: Néicer Reasco ofrecerá a Liga de Quito el fichaje de su hijo, Djorkaeff, para la próxima temporada