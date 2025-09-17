Fútbol Internacional
17 sep 2025 , 11:48

Fecha, hora y dónde ver Liga de Quito vs. São Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Liga de Quito recibe al São Paulo, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

   
    Liga de Quito enfrenta al Sao Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.( Ecuavisa )
Liga de Quito sigue su camino para conquistar la Copa Libertadores, por lo que recibirá a São Paulo por la ida de los cuartos de final en el estadio Rodrigo paz Delgado.

Los albos eliminaron al Botafogo en los octavos de final, tras imponerse por 2-1 en el global de la serie; mientras que São Paulo eliminó a Atlético Nacional en penales.

Liga de Quito llega a la serie con un presente inestable, pues tienen dos triunfos en sus últimos siete partidos; por su parte, los brasileños suman tres victorias en los últimos siete encuentros.

Fecha, hora y dónde ver Liga de Quito vs. São Paulo por la Copa Libertadores

El encuentro entre Liga de Quito vs. São Paulo se disputará este jueves 18 de septiembre, a las 17:00 de Ecuador, por la transmisión de Disney+.

Liga de Quito eliminó al Botafogo en los octavos de finalde la Copa Libertadores.
Liga de Quito eliminó al Botafogo en los octavos de finalde la Copa Libertadores. ( Redes sociales )

Los dos equipos se enfrentaron en el 2023, por la Copa Sudamericana, y los albos se impusieron por penales, tras empatar 2-2, para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Liga echará de menos al defensa Richard Mina, expulsado en el partido anterior contra Botafogo, los dirigidos de Hernán Crespo tiene en dudas por lesiones al argentino Enzo Díaz y al también defensa izquierdo Wendell.

El ganador de la serie entre Liga de Quito y São Paulo se enfrentará al vencedor entre River Plate y Palmeiras.

