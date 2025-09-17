Fútbol Nacional
17 sep 2025 , 11:03

Emelec sufre dos bajas rumbo al cierre de la Liga Ecuabet

Emelec compartió el informe médico de dos jugadores que sufrieron lesiones tras el Clásico del Astillero.

   
  • Emelec sufre dos bajas rumbo al cierre de la Liga Ecuabet
    Emelec perdió 4-0 ante Barcelona por la fecha 28 de la Liga Ecuabet.( ARCHIVO )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Emelec compartió este miércoles el informe médico de José Angulo y Christian Cueva, quienes sufrieron lesiones tras el compromiso ante Barcelona por la fecha 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.

Lea más: Caicedo: "Barcelona no es un club que le da posibilidades a los jóvenes para conseguir algo"

El informe médico de Emelec comparte que José Angulo presenta un desgarro muscular, en la región isquiotibial de su pierna derecha y el peruano Christian Cueva presenta una lesión miofacial del músculo recto anterior del cuádriceps en su pierna derecha.

Además, Cueva recibió una tarjeta roja mientras estaba en la banca, lo que podría acarrearle una suspensión de un mínimo de dos partidos.

Después del Clásico del Astillero, los jugadores Fernando León y Juan Pablo Ruiz terminaron sentidos. El defensor sufrió un golpe en la cadera y el atacante argentino sufre molestias en el tobillo.

"Cabe mencionar que ambas lesiones fueron causadas por jugadas fortuitas en el último compromiso. Los dos jugadores se encuentran cumpliendo el proceso de recuperación a doble jornada", declaró el departamento médico del club.

Temas
Liga Pro
Liga Ecuabet
José Angulo
Christian Cueva
Guayaquill
Noticias
Recomendadas