Emelec sufre dos bajas rumbo al cierre de la Liga Ecuabet

Emelec compartió este miércoles el informe médico de José Angulo y Christian Cueva, quienes sufrieron lesiones tras el compromiso ante Barcelona por la fecha 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.

El informe médico de Emelec comparte que José Angulo presenta un desgarro muscular, en la región isquiotibial de su pierna derecha y el peruano Christian Cueva presenta una lesión miofacial del músculo recto anterior del cuádriceps en su pierna derecha.

Además, Cueva recibió una tarjeta roja mientras estaba en la banca, lo que podría acarrearle una suspensión de un mínimo de dos partidos.

Después del Clásico del Astillero, los jugadores Fernando León y Juan Pablo Ruiz terminaron sentidos. El defensor sufrió un golpe en la cadera y el atacante argentino sufre molestias en el tobillo.

"Cabe mencionar que ambas lesiones fueron causadas por jugadas fortuitas en el último compromiso. Los dos jugadores se encuentran cumpliendo el proceso de recuperación a doble jornada", declaró el departamento médico del club.