17 sep 2025 , 11:22

¿Cuándo debutará Enner Valencia con el Pachuca en México?

Enner Valencia ya fue presentado con el Pachuca, pero no fue tomado en cuenta para el primer partido posible de la Liga de México.

   
    Enner Valencia ya debutará con el Pachuca en la Liga MX( Redes sociales )
Ramiro Ulloa
Enner Valencia fue presentado como nuevo fichaje del Pachuca, después de brillar con la selección de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas. El delantero ya realizó su primer entrenamiento con el club.

Superman ya viajó a México para su presentación oficial con el club, además de que realizó su primer entrenamiento con los tuzos el pasado 15 de septiembre.

Desde el anuncio de su traspaso, Enner se perdió la octava jornada de la Liga MX con el Pachuca ante Cruz Azul en la derrota 1-0 de su club.

¿Cuándo debutará Enner Valencia con el Pachuca?

Enner Valencia podrá debutar con el Pachuca ante Querétaro este sábado 20 de septiembre, a las 18 de Ecuador, por la novena fecha de la Liga de México.

Enner Valencia podrá debutar con el Pachuca ante el Querétaro de Michael Carcelén.
Enner Valencia podrá debutar con el Pachuca ante el Querétaro de Michael Carcelén. ( Redes sociales )

Es decir, el primer partido de Superman con los Tuzos, también puede ser el debut de Michael Carcelén con los gallos blancos.

El delantero de 35 años tendrá su segunda etapa en el Pachuca, después de estar en el club en el 2014.

Actualmente, los Tuzos se ubican en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 13 unidades en siete partidos.

