17 sep 2025 , 10:25

José Mourinho podría volver al Benfica 25 años después

El experimentado técnico portugués está en negociaciones para volver a dirigir en Portugal tras su despido del Fenerbahçe turco.

   
    José Mourinho será nuevo entrenador del Benfica. ( ARCHIVO )
José Mourinho, experimentado técnico portugués con pasado en Chelsea, Real Madrid e Inter de Milán, fue despedido el mes pasado por el Fenerbahçe turco tras ser eliminado del playoff de acceso a la Champions.

Tras la destitución de Bruno Lage por la derrota del Benfica ante el Qarabag azerbaiyano en el debut de la Champions League, el técnico de 62 años está listo para regresar a Lisboa, informó este miércoles la cadena de televisión portuguesa RTP.

Mourinho en su etapa con el Benfica.
Mourinho en su etapa con el Benfica. ( ARCHIVO )

Antes de su exitoso paso por el Porto, el primer club de Mourinho como entrenador fue el Benfica en 2000, en una corta etapa de tres meses.

Mourinho ha ganado títulos de liga en cuatro países y es uno de los seis entrenadores que han levantado la Champions League con dos clubes (Porto e Inter de Milán), además de ser el único entrenador que ha ganado las tres competiciones de clubes actuales de laUEFA (Champions, Europa League y Conference League).

