Benfica despide a su entrenador, Bruno Lage, tras la derrota en la Champions League

Después de perder 2-3 contra el <b>Qarabag azerbaiyano</b> en el debut de la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/champions-league>Champions League,</a> el presidente del <b>Benfica, </b>Rui Costa, anunció el martes por la noche el cese del entrenador <b>Bruno Lage.</b> La prensa<b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/alineacion-chelsea-bayern-munich-champions-league-GC10127177></a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b>