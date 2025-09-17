Benfica despide a su entrenador, Bruno Lage, tras la derrota en la Champions League

Después de perder 2-3 contra el Qarabag azerbaiyano en el debut de la Champions League, el presidente del Benfica, Rui Costa, anunció el martes por la noche el cese del entrenador Bruno Lage.

La prensa portuguesa informó que el club lisboeta piensa en José Mourinho para hacerse cargo del equipo.

Curiosamente, Mourinho fue cesado por el Fenerbahçe turco a finales de agosto tras su eliminación en la previa de la Champions contra el Benfica.

"Acabamos de llegar a un acuerdo con Bruno Lage, que deja su puesto como entrenador del Benfica hoy mismo", declaró Rui Costa en una conferencia de prensa tras el partido.

El Benfica se vio sorprendido por el modesto Qarabag, que remontó una desventaja de dos goles para llevarse la victoria en su visita a Lisboa.

Esta derrota del Benfica se une al empate el pasado viernes en la cancha del Santa Clara, con la pérdida de los primeros puntos en el campeonato portugués.

Sin más precisiones, Rui Costa aseguró que en el próximo partido del equipo, el sábado, el nuevo técnico ya se sentará en el banquillo.

Los tres diarios deportivos portugueses coincidieron este miércoles en informar en portada del interés del Benfica por Mourinho, figura legendaria del gran rival Oporto, equipo al que llevó a ganar la Champions League en 2004.

Antes, Mourinho ya tuvo un breve paso por el Benfica al inicio de su carrera como entrenador, a comienzos de los años 2000, aunque fue despedido tras apenas una decena de partidos.

Luego conoció sus primeros éxitos en el modesto Leiria, lo que le llevó a firmar por el Oporto, donde despegó la carrera de Special One, considerado uno de los mejores entrenadores de las dos últimas décadas.