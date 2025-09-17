Gustavo Quinteros será nuevo técnico de Independiente de Avellaneda

Gustavo Quinteros, ex entrenador de Gremio, asumirá la dirección técnica de Independiente de Avellaneda tras la renuncia de Julio Vaccari. El ahora extécnico del club argentino dirigió 61 encuentros, con un registro de 25 victorias, 19 empates y 17 derrotas.

La primera reunión entre el técnico argentino y la directiva se celebró este lunes y contó con la presencia del hijo de Quinteros, quien forma parte de su cuerpo técnico.

Independiente llega al cambio de entrenador en una mala racha de siete partidos sin conocer la victoria, con un saldo de tres empates y cuatro derrotas.

Quinteros tiene un historial destacado en el fútbol ecuatoriano, donde dirigió a Emelec entre 2012 y 2015, logrando 85 victorias y dos títulos de Liga Pro en 155 partidos. Posteriormente, fue el director técnico de la selección ecuatoriana entre 2015 y 2017.