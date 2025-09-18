Fútbol Internacional
18 sep 2025 , 09:25

Así fue el debut de Moisés Caicedo en la Champions League

El Chelsea regresó a la Champions League después de dos años y cayó por tres goles ante el Bayern Múnich en la primera jornada de la competición.

   
  • Así fue el debut de Moisés Caicedo en la Champions League
    El Chelsea no tuvo el debut esperado en la Champions League. ( GETTY IMAGES )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El regreso del Chelsea a la acción de la Champions League no fue el esperado por su afición, marcado por errores individuales que pusieron rápidamente al equipo en desventaja.

Apenas a los 27 minutos, el club alemán ya ganaba 2-0. Un autogol de Trevoh Chalobah, y poco después, un error defensivo de Moisés Caicedo dentro del área pequeña le dio a Harry Kane la oportunidad de anotar desde el punto penal, duplicando la ventaja.

Lea también: Ex estrella del Chelsea habla sobre Moisés Caicedo: "No es el mejor mediocampista todavía"

Cuando parecía que el equipo alemán se encaminaba a una victoria dominante, solo dos minutos más tarde, Cole Palmer descontó para los blues.

Sin embargo, los errores defensivos continuaron. En el minuto 63, Harry Kane sentenció el encuentro al marcar el tercer gol, aprovechando otro descuido en la defensa.

Muchos medios ingleses fueron muy críticos con la actuación de Moisés Caicedo. Si bien destacaron que "tuvo algo que ver en el gol que hizo que el Chelsea volviera al partido, enviando el balón hacia Palmer", también señalaron que su falta descuidada en el área fue clave para el segundo tanto del conjunto alemán, poniéndole una pobre calificación a su rendimiento.

Estos fueron los números de Moisés en su debut:

  • 7 posesiones perdidas
  • 1 pase clave
  • 1 penal cometido
  • 5 duelos ganados
  • 92% de pases acertados
    • Temas
    Chelsea
    Champions League
    Moisés Caicedo
    Alemania
    Múnich
    Noticias
    Recomendadas