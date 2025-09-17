Fútbol Internacional
17 sep 2025 , 12:40

Kane lidera triunfo del Bayern Múnich sobre el Chelsea de Caicedo

Bayern Múnich derrotó 3-1 al Chelsea por la primera jornada de la fase regular de la Champions League con una brillante actuación de Harry Kane.

   
    Harry Kane, goleador del Bayern Munich.( Bayern Munich )
El Bayern Múnich venció 3-1 al Chelsea en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League, en un partido marcado por una gran batalla individual entre Harry Kane que anotó un doblete.

El Chelsea, con Moisés Caicedo en el once titular, tuvo dificultades para asentarse en el campo, y fue en ese momento de desorden cuando el Bayern aprovechó para golpear.

Lea: José Mourinho podría volver al Benfica 25 años después

Al minuto 20, Trevoh Chalobah, en su intento de despejar un balón en el área, terminó marcando en propia puerta, dándole la ventaja al Bayern y confirmando su dominio en el arranque del encuentro.

Apenas tres minutos después, el árbitro sancionó un penal a favor del conjunto bávaro por una falta de Caicedo. Harry Kane no falló desde los doce pasos y amplió la diferencia a 2-0.

El gol despertó al Chelsea, que comenzó a reaccionar. Al minuto 29, Cole Palmer lideró un contragolpe letal, corrió en solitario y definió con precisión para descontar y poner el 2-1.

Con el 2-1 en el marcador, ambos equipos se fueron al descanso.

En el arranque del segundo tiempo, el Chelsea intentó empatar el partido, pero la defensa alemana se mostró nutrida y fuerte para evitar las contras inglesas.

El 3-1 llegó al minuto de Harry Kane quien no perdonó un mal control de Malo Gusto quien perdió un pase en salida, dejando al potente goleador dentro del área para castigar y sellar la victoria.

Cuando el partido llegaba a la recta final el Chelsea pudo recortar distancias hasta el 3-2, por medio de Palmer que firmó su doblete, sin embargo el VAR terminó anulando el tanto.

Alineaciones confirmadas:

