Tras su debut en Champions League, Moisés Caicedo ha generado diversas reacciones dentro de la afición del Chelsea. El conjunto blue cayó 3 a 1 en su visita a Múnich y los dirigidos por Enzo Maresca tuvieron dificultades para asentarse en el campo lo que se reflejó en el resultado final.

Moisés Caicedo ha brillado en los últimos dos años con el Chelsea desde su contratación del Brighton, y se ha convertido en uno de los mejores volantes del mundo pero para Njitap Geremi, camerunés que tuvo paso por el conjunto de Londres desde el 2003 hasta 2007, opinó que Moisés todavía tiene cosas que mejorar.

"Para ser considerado el mejor mediocampista de contención, tendrá que mejorar en los próximos años, y ahora mismo es demasiado pronto para decir que ha alcanzado el máximo nivel hasta la fecha. Sin duda, tiene el potencial, no me malinterpreten", declaró.

"Necesita mantener esa consistencia que tiene ahora y luego mejorarla año tras año. Así se convertirá en una leyenda en el Chelsea. Va por buen camino", concluyó.

El mediocampista camerunés jugó 109 partidos y ganó dos premier league, una FA Cup y dos copas de la liga con el Chelsea.