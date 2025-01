Barcelona SC: ¿Qué pasó entre Antonio Álvarez y Octavio Rivero?

Barcelona SC vivió momentos de incertidumbre interna entre el presidente del club, Antonio Álvarez, y Octavio Rivero por el intento de salida del atacante uruguayo, pero ya solucionaron todo.

El cruce entre ambas partes empezó cuando el uruguayo no viajó a Manta para realizar la pretemporada con el plantel.

Algo que en ese entonces, el directivo se mostró molesto por la información. “Él cree que se va a ir, pero no se va a ir a ningún lado. Aquí por apriete no nos manejamos. Tiene contrato y lo va a respetar, quiera o no quiera”, dijo Álvarez.

Lea más: Javier Burrai no seguiría en Barcelona SC

Sin embargo, el presidente del club y Octavio llegaron aún acuerdo para que Rivero se sume a la pretemporada en Manta y fue acompañado de comentarios de Álvarez.

“Octavio Rivero es una gran persona y gran profesional. Hubo un mal entendido y lo hemos solucionado. Todos los jugadores de Barcelona SC están en la misma sintonía, y Octavio no es la excepción”, cerró Antonio.