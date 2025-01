Barcelona SC informó en sus redes sociales que Octavio Rivero se incorporará a la pretemporada del club amarillo, que se encuentra actualmente en la ciudad de Manta.

"BSC informa que nuestro jugador, Octavio Rivero, se incorporará en las próximas horas, al plantel que se encuentra concentrado en Manta", informó Barcelona en sus redes.

Lea: Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC, es candidato al Parlamento Andino

Rivero había adelantado en días pasados que le interesaba la oferta de la Universidad de Chile, sin embargo esto no cayó bien al presidente, Antonio Álvarez, quien respondió en su cuenta de X.

"Él cree que se va a ir, pero no se va a ir a ningún lado. Aquí por apriete no nos manejamos. Tiene contrato y lo va a respetar quiera o no quiera", escribió el dirigente canario el pasado lunes 6 de enero de 2025.

Con el comunicado, el delantero uruguayo deberá sumarse a la pretemporada canaria que empezó este lunes 6 de enero y se extenderá hasta el martes 21 bajo el mando del director técnico Segundo Alejandro Castillo.