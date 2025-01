Antonio Álvarez: "Octavio Rivero cree que se va a ir, pero no se va a ningún lado, tiene contrato y lo va a respetar quiera o no"

Controversia en Barcelona SC. El presidente de los amarillos, Antonio Álvarez respondió de manera tajante a Octavio Rivero y una posible salida.

"Él cree que se va a ir, pero no se va a ir a ningún lado. Aquí por apriete no nos manejamos. Tiene contrato y lo va a respetar quiera o no", escribió Álvarez, en respuesta a un tweet del comunicador Eduardo Erazo, en donde aparece Rivero, señalando que no viajaría a Manta para realizar la pretemporada.

Lea: Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC, es candidato al Parlamento Andino

Esto nace desde el interés que existe de la Universidad de Chile por contar con Rivero. El propio delantero ha agradecido el interés y ha dado a entender que le gustaría viajar a suelo araucano.

Esto escaló hasta el punto que Rivero dijo que quera importante dejar atrás "preocupaciones extra futbolísticas en el semestre pasado" que afectaron el rendimiento de Barcelona SC.

Rivero arribó a mitad de temporada a Guayaquil donde pudo jugar un total de 15 partidos en la segunda etapa, cosechando 11 goles, siendo un gran número a su favor.