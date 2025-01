El exentrenador de Universidad Católica, Jorge Célico, se refirió sobre la convocatoria de Kendry Páez a la selección de Ecuador Sub 20 que disputará el Sudamericano en Venezuela.

“Me parece un acierto hacerlo jugar a Kendry Páez en la Sub 20, más no hacerlo jugar en la selección mayor. Me parece que no debe quemar etapas. Está bueno que juegue un Sudamericano Sub 20 que es altamente competitivo”, dijo el estratega en una entrevista en El Canal del Fútbol.

“Se crece jugando el Sudamericano Sub 20. La velocidad de juego de los juveniles es mayor a la velocidad de juego de los mayores. Se crece. Tienes grandes jugadores enfrente, y tienes que adaptarte al ritmo que tienen a los 20 años, es bien complejo”, agregó.

"Claro que puede Ecuador volver a ser campeón. Te aseguro que no es fácil, porque cada país tiene a sus mejores exponentes, pero tiene las armas, hoy vi la lista de convocados”, añadió.

Este torneo se jugará del 23 de enero al 16 de febrero y entregará cuatro cupos a la Copa Mundial Sub-20 que se jugará en septiembre de 2025.

La Mini Tri será rival de Brasil, Bolivia, Argentina y Colombia en la fase de grupos.

El primer partido del combinado tricolor será ante Bolivia el 24 de enero a las 16:00 (hora de Ecuador).