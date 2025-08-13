Fútbol Nacional
Barcelona SC contrató un psicólogo deportivo para este 2025

La directiva de Barcelona SC tomó la decisión de añadir a un psicólogo deportivo al cuerpo técnico de Ismael Rescalvo.

   
    Barcelona SC contará con un psicólogo deportivo con Ismael Rescalvo.( API )
Barcelona SC quiere mejorar su presente para llegar al hexagonal final de la LigaPro con la posibilidad de pelear por el campeonato y la directiva agregó un nuevo miembro al cuerpo técnico de Ismael Rescalvo.

En los entrenamientos de los toreros se pudo conocer que Barcelona SC contrató a José Gandia como psicólogo deportivo, según el periodista Christian Carrasco.

El español ya se sumó al cuerpo técnico de Ismael Rescalvo y forma parte de las prácticas de los toreros para ayudar a los jugadores.

¿Quién es el psicólogo deportivo de Barcelona SC?

José Luis Gandia realizó sus estudios en la Universitat de Valencia. El español ha tenido varios años trabajando con los futbolistas y clubes de otros deportes.

José Luis Gandia es nuevo psicólogo deportivo de Barcelona SC.
José Luis Gandia es nuevo psicólogo deportivo de Barcelona SC. ( Redes sociales )

El psicólogo ha trabajado en: CF Racing Onda y en el Atzeneta (segunda división de España). Actualmente, estaba en el Ontinyent de la tercera categoría de España.

Además de sus trabajos en equipos de fútbol, Gandia trabajó en academias, equipos de baloncesto, tenis y como profesor universitario.

Hace varias semanas se pudo conocer que Jhonny Quiñónez empezó a trabajar con una psicóloga para mejorar su ansiedad y los nervios que lo afectan en el campo de juego.

Ahora, todo el plantel de Barcelona SC contará con un psicólogo para conversar antes o después de los partidos.

