Carlos Vera sufrió una lesión de rodilla y se cancela su pelea contra David Martínez en la UFC

El combate entre el ecuatoriano Carlos Vera y el mexicano David Martínez, por la división de peso gallo de la UFC, fue cancelado debido a una lesión en la rodilla que sufrió el peleador tricolor.

“Lo siento, mi gente. Me lesioné la rodilla. Volveré súper pronto”, escribió Vera en una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde confirmó la noticia.

La pelea estaba programada para el próximo sábado 13 de septiembre de 2025, en el evento UFC Fight Night 198, que se llevará a cabo en San Antonio, Estados Unidos.

Vera buscaba en esta pelea su segunda victoria en UFC, tras debutar con un triunfo ante el congoleño Josías Musasa. Sin embargo, la lesión lo obliga a postergar sus aspiraciones en el octágono.

Por ahora, el ecuatoriano enfocará sus esfuerzos en la recuperación con el objetivo de regresar pronto a la acción en el máximo circuito de las artes marciales mixtas.