13 ago 2025 , 09:41

La Premier rendirá homenaje a Diogo Jota con minuto de silencio en la primera jornada

Este viernes dará inicio la Premier League 2025/2026 y la competición homenajeará al fallecido futbolista Diogo Jota.

   
    Alineaciones del Liverpool y Crystal Palace en la final jugada el pasado domingo ( Archivo )
La Premier League guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la primera jornada que se disputan este fin de semana como homenaje al fallecido Diogo Jota, quien perdió la vida junto a su hermano André Silva, en un accidente de tráfico el pasado 3 de julio.

Además del minuto de silencio, los jugadores de todos los clubes llevarán brazaletes negros, mientras que en las pantallas se compartirán mensajes e imágenes del futbolista portugués.

Tanto el Liverpool como los Wolves, donde jugó Jota, de 28 años, realizarán homenajes propios en sus encuentros ante el Bournemouth y el Manchester City, respectivamente.

El pasado domingo, durante la disputa de la Community Shield, entre el Liverpool y el Crystal Palace, la leyenda del Liverpool, Ian Rush, acompañado por Steve Parish, presidente del Crystal Palace, dejaron una ofrenda floral en el fondo de Wembley.

El minuto de silencio posterior, sin embargo, tuvo que ser finalizado antes de tiempo por los gritos de varios aficionados del Palace, lo que provocó abucheos por parte de la hinchada del Liverpool.

