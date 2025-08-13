Jorge Célico reveló que le impusieron el fichaje de un jugador en Emelec

Sin embargo, Célico aclaró que no era por la calidad del peruano el problema, sino que buscaba otro perfil. <b>Para mí es un buen back centro o stopper por izquierda”,</b> sentenció sobre Alfonso. <b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-independiente-valle-mushuc-runa-octavos-final-ida-resultado-copa-sudamericana-EN9924574 target=_blank>I</a> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/guillermo-duro-y-sus-intervenciones-que-derivaron-en-la-victoria-de-emelec-sobre-manta-fc-MM9842961 target=_blank></a></b>