Jorge Célico reveló que le impusieron el fichaje de un jugador en Emelec

Jorge Célico salió de Emelec después de armar al plantel durante el mercado de fichajes, pero el entrenador explicó que no todos los jugadores fueron solicitados por él e incluso le impusieron uno.

Al final del mercado, el bombillo firmó a Alfonso Barco; sin embargo, Célico reveló que él había pedido otro jugador y ya tenía todo listo para su llegada.

“Alfonso es un jugador que yo no pedí, yo pedí otro. Durante quince días hablé con un futbolista que me encantaba y estaba todo listo para que llegue”, mencionó el estratega en el programa Mano a Mano.

Lea más: Nassib Neme: "Han inventado fábulas que solo tendrían razón si Rafael Correa les decía cómo jugar a los entrenadores"

El entrenador agregó que “ahí apareció un director deportivo e impuso a Barco, y eso me generó un problema muy grande con la dirigencia y con él”, explicó como otro de los motivos de su salida..