Jorge Célico reveló que le impusieron el fichaje de un jugador en Emelec

El ex entrenador de Emelec, Jorge Célico, explicó que él trabajó la llegada de un fichaje, pero el director deportivo le impuso otro jugador, algo que complicó la relación entre ambos.

   
    Jorge Célico habló de otro de los problemas que tuvo a la interna de Emelec.( Redes sociales )
Jorge Célico salió de Emelec después de armar al plantel durante el mercado de fichajes, pero el entrenador explicó que no todos los jugadores fueron solicitados por él e incluso le impusieron uno.

Al final del mercado, el bombillo firmó a Alfonso Barco; sin embargo, Célico reveló que él había pedido otro jugador y ya tenía todo listo para su llegada.

Alfonso es un jugador que yo no pedí, yo pedí otro. Durante quince días hablé con un futbolista que me encantaba y estaba todo listo para que llegue”, mencionó el estratega en el programa Mano a Mano.

El entrenador agregó que “ahí apareció un director deportivo e impuso a Barco, y eso me generó un problema muy grande con la dirigencia y con él”, explicó como otro de los motivos de su salida..

Alfonso Barco llegó a Emelec por decisión de un director deportivo.
Alfonso Barco llegó a Emelec por decisión de un director deportivo. ( Redes sociales )

Sin embargo, Célico aclaró que no era por la calidad del peruano el problema, sino que buscaba otro perfil. "Para mí es un buen back centro o stopper por izquierda”, sentenció sobre Alfonso.

En los dos partidos que el peruano y Célico coincidieron, el entrenador solamente le dio 15 minutos de 180 posibles en la LigaPro.

Desde la salida del entrenador argentino, el jugador de 23 años empezó a tener actividad y ha sido titular en seis de los últimos siete partidos.

