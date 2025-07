Emelec ganó en el debut de Guillermo Duró en su visita contra Manta FC, resaltando algunas aristas, entre ellas sus intervenciones que ninguno de sus antecesores, Jorge Célico y Cristian Nasuti, nunca realizaron.

Duró tomó las riendas y en su visita dio paso a darle otros roles a nombres como Juan Pablo Ruiz Gómez, quien venía jugando como extremo, sin embargo, se lo vio como un volante interior en un trivote con Sergio Quintero y Alexander González.

Ruiz Gómez dio una mano en la cobertura, pero también en el traslado de balón, despertando un rol distinto que no se había visto en el jugador argentino.

Alfonso Barco, mediocampista peruano, dio una mano como zaguero central ante la baja de Luis Caicedo. El extranjero llegó a marcar un gol.

José Angulo estuvo en la titularidad junto a Facundo Castelli, siendo clave para darle mayor volumen al ataque azul y darle velocidad a las transiciones ofensivas.

El primer tiempo se vio reflejado el plan A de Duró con un contundente 4-0.

Pero no todo fue perfecto, ya que en la segunda mitad Manta FC pudo acortar distancias y los cambios de Emelec no surtieron efectos, entonces, el cuerpo técnico de Duró debe seguir buscando fortalecer a su equipo para terminar de mejor forma y no sufrir el cierre de los duelos.

Emelec visita este fin de semana a Libertad en la ciudad de Loja por la fecha 23.