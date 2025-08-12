Fútbol Internacional
12 ago 2025 , 18:21

IDV golpea primero: venció a Mushuc Runa en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Independiente del Valle derrotó 1-0 a Mushuc Runa por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

   
    El delantero de Independiente del Valle, Claudio Spinelli, celebra su gol contra Mushuc Runa por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana( Foto: IDV )
Independiente del Valle logró una victoria por la mínima (1-0) frente a Mushuc Runa, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, gracias a un gol de Claudio Spinelli.

El conjunto de Sangolquí impuso su jerarquía y atraviesa un presente muy distinto al de su rival. Mushuc Runa tiene una racha de 12 partidos sin ganar y actualmente se ubica en el último lugar de la tabla, con apenas 17 puntos.

El único gol del compromiso llegó al minuto 19, cuando Claudio Spinelli conectó de cabeza un preciso centro de Patrik Mercado, venciendo al arquero Rodrigo Formento, quien, a pesar del tanto, fue figura al evitar una diferencia mayor con varias atajadas destacadas.

Independiente del Valle derrotó 1-0 a Mushuc Runa por los octavos de final de ida de la Copa Sudamericana
Independiente del Valle derrotó 1-0 a Mushuc Runa por los octavos de final de ida de la Copa Sudamericana ( API )

A lo largo del encuentro, Independiente del Valle mantuvo el control de la posesión, pero no logró ampliar la ventaja debido al buen planteamiento defensivo del equipo dirigido por Paúl Vélez.

Por su parte, Mushuc Runa generó dos ocasiones claras de gol, pero el portero Guido Villar respondió con solvencia para mantener el arco en cero.

El partido de vuelta se disputará el próximo martes 19 de agosto, a las 19:30 (hora de Ecuador), en el Estadio Olímpico Atahualpa. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN y Disney+.

Alineaciones confirmadas:

