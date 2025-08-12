Corinthians no podrá contratar jugadores por millonaria deuda con Santos Laguna por Félix Torres

El Corinthians fue sancionado por la FIFA con la prohibición de inscribir nuevos jugadores, debido a una deuda pendiente de <b>USD 6,14 millones</b> con <b>Santos Laguna</b> por el fichaje del defensor ecuatoriano <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/felix-torres></a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/seleccion-ecuador-amistoso-mexico-guadajara-octubre-mundial2026-BG9923056></a> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>