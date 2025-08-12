Corinthians no podrá contratar jugadores por millonaria deuda con Santos Laguna por Félix Torres

El Corinthians fue sancionado por la FIFA con la prohibición de inscribir nuevos jugadores, debido a una deuda pendiente de USD 6,14 millones con Santos Laguna por el fichaje del defensor ecuatoriano Félix Torres, realizado en 2024.

“El Corinthians no podrá fichar jugadores hasta que pague la deuda que tiene con Santos Laguna por el pase de Félix Torres”, informó el periodista César Luis Merlo a través de su cuenta en X.

El traspaso del central ecuatoriano se cerró a inicios de 2024 por un monto total de USD 6,5 millones, pero el club brasileño solo pagó un adelanto de USD 2 millones, como se estipulaba en el contrato.

Las cinco cuotas restantes, cuya primera vencía en mayo de 2024, no fueron abonadas, lo que llevó al club mexicano a presentar una queja formal ante la FIFA.

Esta sanción llega en un momento crítico para el Corinthians, que atraviesa una grave crisis financiera. De hecho, el club aún no ha concretado ningún fichaje en el actual mercado de pases.

El entrenador Dorival Júnior ha solicitado al menos cuatro refuerzos para reforzar el plantel, pero el Timão no ha podido cerrar ninguna incorporación hasta ahora.