Fútbol Nacional
17 dic 2025 , 09:52

Así fue la presidencia de Marco Pazos en El Nacional

El Nacional confirmó que Marco Pazos abandonó la presidencia del club, después de 652 días en el cargo y obtener el descenso administrativo de los puros criollos.

   
  • Así fue la presidencia de Marco Pazos en El Nacional
    Marco Pazos renunció a la presidencia de El Nacional en este 2025.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Marco Pazos puso final a su cargo en la presidente de El Nacional con su renuncia en la noche del martes 16 de diciembre, después de 652 días manejando a los puros criollos.

El directivo asumió la presidencia de El Nacional el pasado 6 de marzo del 2024, después de que el club quedó en acefalía por la salida de Lucía Vallecilla.

En sus dos temporadas en el club, Pazos obtuvo el título de campeón de la Copa Ecuador en Independiente del Valle; sin embargo, en este 2025, El Nacional perdió la categoría por deudas administrativas.

Lea más: The Best: Moisés Caicedo empató en puntos con Jude Bellingham para estar en el 11 ideal de la FIFA

Con el dirigente en la presidencia de los puros criollos, el club contó con varios problemas dentro y fuera de la cancha, como paralización de entrenamientos por deudas a jugadores y rumores de futbolistas involucrados en apuestas deportivas.

El Nacional descendió de la Serie A por deudas no pagadas.
El Nacional descendió de la Serie A por deudas no pagadas. ( API )

En el tiempo de Pazos en el cargo, el equipo militar tuvo cuatro entrenadores, Ever Hugo Almeida, Marcelo Zuleta, Omar Asad y Juan Carlos Pérez. Los tres que salieron del club reclamaron valores pendientes de sueldos de premios.

Lea más: Copa Intercontinental | Flamengo vs. PSG: posibles alineaciones para la final

En el 2024, además de la Copa Ecuador, los puros criollos acabaron en la séptima posición con 40 puntos y disputaron la Copa Libertadores 2025.

Incluso, en este 2025, los futbolistas de El Nacional reclamaron la deuda de siete meses y detuvieron los entrenamientos, pero regresaron a las prácticas para impulsar su carrera. Deportivamente, el equipo quiteño llegó hasta la segunda fase previa de la Copa Libertadores, pero fue eliminado por Barcelona SC.

Por deudas acumuladas, los puros criollos no pagaron a tiempo los valores pendientes en tres ocasiones, por lo que fueron sancionados con la resta de puntos en dos ocasiones y perdió la categoría.

En múltiples ocasiones, desde los problemas financieros del club, Pazos señaló que no consideraba renunciar a la presidencia; sin embargo, sí lo hizo y el general Ricardo Cajas se quedó con el cargo.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
Liga Pro EC
Liga Pro de Ecuador
LigaPro2025
Liga Ecuabet
El Nacional
El Club Deportivo El Nacional
Marco Pazos
Ecuador
Noticias
Recomendadas