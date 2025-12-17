Así fue la presidencia de Marco Pazos en El Nacional

Marco Pazos puso final a su cargo en la presidente de El Nacional con su renuncia en la noche del martes 16 de diciembre, después de 652 días manejando a los puros criollos.

El directivo asumió la presidencia de El Nacional el pasado 6 de marzo del 2024, después de que el club quedó en acefalía por la salida de Lucía Vallecilla.

En sus dos temporadas en el club, Pazos obtuvo el título de campeón de la Copa Ecuador en Independiente del Valle; sin embargo, en este 2025, El Nacional perdió la categoría por deudas administrativas.

Con el dirigente en la presidencia de los puros criollos, el club contó con varios problemas dentro y fuera de la cancha, como paralización de entrenamientos por deudas a jugadores y rumores de futbolistas involucrados en apuestas deportivas.