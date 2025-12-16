Fútbol Internacional
Alianza Lima de Castillo, Gaibor y Vélez tiene nuevo director técnico

Alianza Lima inicia su temporada 2026 con la ambición de ser campeón, apoyado en tres jugadores ecuatorianos clave: Eryc Castillo, Fernando Gaibor y el recién fichado Jairo Vélez.

   
Eryc Castillo, Fernando Gaibor y el recién fichado Jairo Vélez, tienen nuevo director técnico en Alianza Lima, se trata del argentino Pablo Guede que llega en reemplazo de Néstor Gorozito.

Guede, presentado este martes en la sede blanquiazul, dejó en claro que su objetivo principal es ganar la Liga 1 y no descuidar la Copa Libertadores. “Cuando eres el equipo más grande de un país, estás obligado a competir en todo y, por eso, tenemos que estar preparados física y mentalmente, pero sí tenemos claro que el objetivo es salir campeón”, afirmó el DT.

Guede destacó la motivación del plantel y subrayó que los jugadores le han transmitido su compromiso: “Este año (2026) vamos a salir campeón. Eso me puso muy contento y muy ilusionado con el desafío”. Además, advirtió que mantendrá disciplina estricta en el equipo: “No soy de castigar, pero si no cumplen las normas, hay consecuencias. El objetivo grupal está por encima de las individualidades”.

En este contexto, los ecuatorianos Castillo y Gaibor se consolidan como figuras importantes dentro de la alineación, mientras que Jairo Vélez, recién llegado al club, suma talento ofensivo y promete reforzar la delantera.

Guede llega para reemplazar a Gorosito, quien fue cesado tras terminar tercero en la Liga 1 y caer en la fase de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

