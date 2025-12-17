Fútbol Nacional
17 dic 2025 , 07:58

Las posibles alineaciones de Liga de Quito y Universidad Católica por la final de la Copa Ecuador

Liga de Quito se enfrentará a Universidad Católica en la final de la Copa Ecuador

   
    Liga de Quito y Universidad Católica se enfrentarán en la final de la Copa Ecuador( API )
Este jueves 18 de diciembre, Liga de Quito se enfrentará a Universidad Católica en la final de la Copa Ecuador, que se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa.

Liga de Quito llega a este compromiso con la ilusión intacta de cerrar la temporada con un título. Sin embargo, Universidad Católica buscará hacer historia y sumar el primer trofeo de su trayectoria profesional.

El equipo dirigido por Tiago Nunes llega a este encuentro golpeado tras la derrota ante Libertad de Loja, resultado que le hizo perder el segundo lugar de la tabla de posiciones del primer hexagonal de la LigaPro.

Lea también: Ecuavisa transmitirá dos partidos en el cierre de temporada

De esta manera, los albos buscarán en la última jornada del torneo asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por su parte, Universidad Católica también viene de caer ante Independiente del Valle. A pesar de ello, la Chatoleí ya tiene asegurada su clasificación como Ecuador 4 al torneo de clubes más importante de Sudamérica.

El duelo está programado para las 19:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por DSports.

Posibles alineaciones:

Liga de Quito: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Gian Franco Allala, Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Bryan Ramírez; Lisandro Alzugaray y Jeison Medina

Universidad Católica: Johan Lara; Daykol Romero, Luis Cangá, Jhon Chancellor, Eric Valencia; Emiliano Clavijo, Jerónimo Cacciabue, Mauro Díaz, Mauricio Alonso; Byron Palacios y Azarías Londoño

