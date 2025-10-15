Así se jugará la vuelta de los 16 avos de final del Ascenso Nacional

El sueño de subir a la Serie B se apagará para algunos clubes; mientras otros lo verán más de cerca al <b>disputar los partidos de vuelta de los 16 avos de final del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ascenso-futbol target=_blank>Ascenso </a></b>Nacional. La Federación<b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/polemica-en-segunda-categoria-ldup-vence-a-buhos-con-insolito-gol-fantasma-LF10263459 target=_blank></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/juan-riquelme-angulo-considerado-60-mejores-jugadores-nacidos-2008-revista-the-guardian-ML10280628 target=_blank></a> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/atletico-jbg-sello-agonico-empate-1-1-contra-el-deportivo-quito-por-la-ida-de-los-16avos-final-de-la-segunda-categoria-DF10264070 target=_blank></a></b> <b></b>