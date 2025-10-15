Fútbol Nacional
15 oct 2025 , 13:12

Así se jugará la vuelta de los 16 avos de final del Ascenso Nacional

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) informó la programación de los partidos de la vuelta de los 16 avos de final del Ascenso Nacional.

   
    Deportivo Quito enfrentará al Atlético JBG por la vuelta de los 16 avos de final del Ascenso Nacional.( Redes sociales )
El sueño de subir a la Serie B se apagará para algunos clubes; mientras otros lo verán más de cerca al disputar los partidos de vuelta de los 16 avos de final del Ascenso Nacional.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) informó la programación de los 32 partidos para definir los clasificados a los octavos de final de los playoffs de la competición.

La ida de la serie tuvo un polémico encuentro en el duelo entre Búhos ULVR y Liga de Portoviejo. El juego fue una victoria 2-1 de la Capira, pero con un tanto que levantó quejas.

También se dio el agónico empate 1-1 entre el Deportivo Quito y Atlético JBG, ahora se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa.

Los partidos de los 16 avos de final de los playoffs se disputarán entre el viernes 17 hasta el domingo 19 de octubre.

Así se jugará la vuelta de los 16 avos de final de los playoffs del Ascenso Nacional

Viernes 17 de octubre

  • Búhos Ulvr F.C. vs. L.D.U. Portoviejo – 11:00 (Global 1-2)
  • Juventud Italiana vs. Milagro F.C. – 12:00 (Global 2-2)
  • Cuenca Jrs vs. Dep. Santo Domingo – 19:00 (Global 1-2)

    • Sábado 18 de octubre

  • Astillero F.C. vs. Anaconda F.C. – 10:00 (Global 2-1)
  • Aampetra vs. Atlético Kin – 10:30 (Global 3-0)
  • Atlético Wahlex vs. Río Aguarico F.C. – 11:30 (Global 0-1)
  • Aviced F.C. vs. Sancor – 11:30 (Global 2-1)
  • La Unión vs. Mineros S.C. – 12:00 (Global 0-2)
  • U.D.J. Quinindé vs. Africano S.C. – 14:00 (Global 0-0)
  • Santiago De Píllaro vs. Ferrocarril Oeste F.C. – 16:00 (Global 1-1)
  • L.D. De Cuenca vs. Primero De Mayo De Yantzaza – 19:00 (Global 0-2)

    • Domingo 19 de octubre

  • Naranja Mekánica vs. Guaranda F.C. – 11:30 (Global 0-2)
  • S.D. Quito vs. Atlético JBG – 12:00 (Global 1-1)
  • L.D.U. De El Carmen vs. Atlético Samborondón – 15:00 (Global 3-1)
  • Corinthians De Los Ríos vs. Estrella Roja – 15:00 (Global 0-0)
  • Pelileo S.C. vs. Daquilema F.C. – 16:00 (Global 0-3)
