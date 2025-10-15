Así se jugará la vuelta de los 16 avos de final del Ascenso Nacional

El sueño de subir a la Serie B se apagará para algunos clubes; mientras otros lo verán más de cerca al disputar los partidos de vuelta de los 16 avos de final del Ascenso Nacional.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) informó la programación de los 32 partidos para definir los clasificados a los octavos de final de los playoffs de la competición.

La ida de la serie tuvo un polémico encuentro en el duelo entre Búhos ULVR y Liga de Portoviejo. El juego fue una victoria 2-1 de la Capira, pero con un tanto que levantó quejas.

También se dio el agónico empate 1-1 entre el Deportivo Quito y Atlético JBG, ahora se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa.

Los partidos de los 16 avos de final de los playoffs se disputarán entre el viernes 17 hasta el domingo 19 de octubre.