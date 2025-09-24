América de Cali prepara demanda contra El Nacional por deuda del 2024

En el 2024, El Nacional festejó los 60 años de la institución con un partido de ante el América de Cali como celebración, pero el evento le está volviendo a traer problemas a los puros criollos.

En ese entonces, el encuentro terminó con triunfo 1-2 para los colombianos el pasado 27 de junio del 2024, y ahora volvió a ser un inconveniente para el club.

De acuerdo a información del periodista Pepe Mera, el América de Cali alista una demanda en contra de El Nacional por los valores pendientes de ese encuentro.

