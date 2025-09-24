Fútbol Nacional
América de Cali prepara demanda contra El Nacional por deuda del 2024

El América de Cali reclamará a El Nacional por valores pendientes correspondientes a la invitación al partido de los 60 años del club en el 2024.

   
    El Nacional puede ser demandado por valores pendientes al América de Cali.( API )
En el 2024, El Nacional festejó los 60 años de la institución con un partido de ante el América de Cali como celebración, pero el evento le está volviendo a traer problemas a los puros criollos.

En ese entonces, el encuentro terminó con triunfo 1-2 para los colombianos el pasado 27 de junio del 2024, y ahora volvió a ser un inconveniente para el club.

De acuerdo a información del periodista Pepe Mera, el América de Cali alista una demanda en contra de El Nacional por los valores pendientes de ese encuentro.

El Nacional enfrentó al América de Cali en el partido de los 60 años de la insitución.
El Nacional enfrentó al América de Cali en el partido de los 60 años de la insitución. ( Redes sociales )

Los colombianos planean reclamar incumplimiento de palabra del presidente de club, Marco Pazos.

La deuda que pide el América de Cali son los valores de la logística, pues se suponía que los gastos iban a ser pagados por el cuadro militar, pero aún no lo han realizado.

Además de la posible demanda del cuadro colombiano, El Nacional tiene problemas extra futbolísticos dentro del plantel por las amenazas y extorsiones en contra de David Cabezas y Anthony Bedoya.

