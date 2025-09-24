Fútbol Nacional
24 sep 2025 , 10:01

Deportivo Cuenca no podrá inscribir a jugadores por tres periodos tras sanción de la FIFA

El Club Deportivo Cuenca ha sido sancionado por la FIFA debido a una deuda pendiente con el delantero argentino Pablo Magnin

   
  • Deportivo Cuenca no podrá inscribir a jugadores por tres periodos tras sanción de la FIFA
    Deportivo Cuenca tiene prohibido inscribir jugadores por una deuda. ( REDES )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El Club Deportivo Cuenca ha sido sancionado por la FIFA debido a una deuda pendiente con el delantero argentino Pablo Magnin. La sanción prohíbe al club inscribir nuevos jugadores por tres periodos de transferencia y fue confirmada por el club este martes.

Según un comunicado del club, la directiva está al tanto de la situación y tiene como objetivo resolver el problema antes de que se abra el próximo mercado de pases en enero.

Lea más: David Cabezas y Anthony Bedoya fueron extorsionados por amaño de partidos y pidieron salir de El Nacional

"Hace algunos meses tuvimos conocimiento del reclamo presentado por el jugador Pablo Magnin ante la FIFA por valores pendientes de pago. La FIFA nos notificó la sanción consistente en la suspensión temporal de inscripción de jugadores hasta que la obligación sea cancelada".

"El Club es plenamente consciente de esta situación y, tal como ha sucedido en ocasiones anteriores, cumplirá con el pago dentro del plazo previsto, de manera que, en el próximo período de inscripciones, que se abrirá en enero, no exista ningún inconveniente para registrar a nuestros jugadores".

Lea también: Leandro Vega reveló por qué volvió a reclamar la deuda de Emelec en la FIFA

El delantero argentino involucrado, Pablo Magnin, tuvo su paso por el expreso austral en 2024 donde logró disputar 31 partidos anotando 16 goles. Actualmente se encuentra en la primera división del fútbol profesional argentino.

Temas
Liga Pro
Sanción
Deportivo Cuenca
Pablo Magnín ( Deportivo Cuenca
Ecuador
Cuenca
Noticias
Recomendadas