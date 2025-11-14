Fútbol Internacional
Xabier Azkargorta, DT que llevó a Bolivia a su único Mundial, muere a los 72 años

La Conmebol anunció el fallecimiento del entrenador Xabier Azkargorta a sus 72 años. Él clasificó a Bolivia a su único Mundial.

   
    El entrenador de la selección de Bolivia, Xabier Azkargorta, falleció a sus 72 años.( AFP )
El entrenador Xabier Azkargorta, que guio a Bolivia a su único Mundial de fútbol, murió a los 72 años, anunció este viernes la Conmebol.

"La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Xabier Azkargorta, símbolo del fútbol boliviano y entrenador que clasificó a Bolivia al Mundial de 1994. Condolencias a familiares y amigos", escribió en la red social X la institución que rige el fútbol sudamericano.

Azkargorta, apodado El Bigotón, tuvo una breve carrera como jugador en el País Vasco, acortada por las tempranas lesiones, pero fue en los banquillos donde se labró un nombre.

En España entrenó al Espanyol (1983-86), Real Valladolid (1986-87), Sevilla (1987-1989) y Tenerife (1990-1991), antes de recalar como seleccionador de Bolivia (1993-94).

Con La Verde se hizo célebre en Sudamérica al lograr la primera y única clasificación a un Mundial de su historia, el de Estados Unidos en 1994. Después, el técnico vasco dirigió a Chile (1995-1996), Japón (1997-1998 y México (2005).

Volvió al mando de Bolivia (2012-2014) y entrenó a equipos del país como el Bolívar (2014-2015), Oriente Petrolero (2015-2016), Sports Boys Warnes (2016-2017) y Club Atlético Palmaflor (2020).

"Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano", reaccionó en X su antiguo club Oriente Petrolero.

