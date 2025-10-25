John Yeboah dio una asistencia en la derrota del Venezia en la Serie B de Italia

El Venezia no vive su mejor momento de la temporada, después de varias fechas sin acumular victorias y alejarse del ascenso a la Serie A, pero John Yeboah se quiere mantener como protagonista.

A pesar de la derrota 3-2 del conjunto lagunari ante Carrarese Calcio, el futbolista ecuatoriano muestra su mejor nivel para ayudar a su equipo.

Yeboah aportó con una asistencia para poner el 2-1 a favor de su equipo. John metió un pase en profundidad para que Issa Doumbia anote el gol.

Sin embargo, el ecuatoriano salió al minuto 79, desde entonces todo se fue para abajo para su equipo, ya que el Carrarese anotó los dos goles para el 3-2.

Por la Serie B, el Venezia se ubica en la séptima posición con 13 puntos, dentro de la zona de playoffs, pero a cuatro unidades de los puestos de ascenso directo.

En esta temporada, el futbolista de 25 años registra tres goles y tres asistencias en los nueve partidos disputados.

El próximo partido del Venezia será ante Sudtirol este miércoles 29 de octubre, a las 14:30, por la transmisión de OneFootball.