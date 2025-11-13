Fútbol Internacional
13 nov 2025 , 11:40

Turquía sancionó a 102 futbolistas por participar en apuestas deportivas

El Comité Disciplinario de la Federación Turca de Fútbol sancionó a 102 futbolistas de primera y segunda categoría sin poder jugar entre 45 días y un año.

   
  • Turquía sancionó a 102 futbolistas por participar en apuestas deportivas
    Varios futbolistas del Galatasay fueron sancionados por apuestas deportivas.( Redes sociales )
Fuente:
Agencias
user placeholder

EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

Este jueves 13 de noviembre, el Comité Disciplinario de la Federación Turca de Fútbol ha sancionado con entre 45 días y un año sin jugar a un total de 102 futbolistas de primera y segunda división por participar en apuestas deportivas, dentro de una investigación en la que han sido ya arrestados árbitros y el presidente de un club.

El Comité informó en un comunicado de esas sanciones, que incluyen al internacional senegalés Allasane Ndao, del club Konyaspor, que ha anunciado que recurrirá la sanción ante el tribunal de arbitraje.

Otros de los jugadores sancionados son: Eren Elmalı, jugador del actual líder de la liga turca, el Galatasaray, y dejó de ser convocado para la selección nacional. Metehan Baltacı, compañero de equipo y en el combinado sub-21, es otro de los jugadores multados.

Lea más: ¿Qué debe hacer Ecuador para evitar que Jeremy Arévalo juegue con España?

La Federación Turca de Fútbol (TFF) sancionó a 102 futbolistas por apostar.
La Federación Turca de Fútbol (TFF) sancionó a 102 futbolistas por apostar. ( Redes sociales )

La Federación Turca de Fútbol (TFF) ya había remitido a 152 árbitros al Comité por participar en apuestas. De ellos, 149 no podrán arbitrar por períodos que oscilan entre los ocho y doce meses.

Además, 24 colegiados fueron arrestados la semana pasada. Siete de ellos y Murat Özkaya, presidente del Eyüpspor, de la Superliga turca (primera división), han sido enviados a prisión preventiva por supuestamente influir en los resultados de los partidos.

El escándalo de las apuestas ha creado un gran revuelo en el fútbol turco y la TFF ha prometido erradicar el fenómeno de raíz, aun matizando que no hay indicios de amaños organizados y que la mayoría de los árbitros investigados perdían dinero con las apuestas.

Temas
Fútbol
sanción árbitros
Árbitros
Fútbol internacional
Fútbol Europa
futbolistas
apuestas deportivas
aplicaciones de apuestas deportivas
amaño de partidos
Ecuador
Turquía
Noticias
Recomendadas