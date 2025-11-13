Emelec planea seguir con Guillermo Duró para la siguiente campaña de LigaPro

El técnico argentino Guillermo Duró estaría en los planes de la dirigencia de Emelec para el próximo año. Según informa el periodista Álvaro Riera, la intención del club es que el entrenador y su cuerpo técnico dirijan al equipo en 2026.

Con la posibilidad de lograr un título este año y regresar a competencia internacional, Duró ha generado impresiones positivas en la directiva eléctrica.

El entrenador argentino asumió el cargo como director técnico de Emelec en julio del presente año y ha registrado 17 encuentros donde salió victorioso en diez, empató tres y perdió cuatro.

Duró ya ha declarado que sus ganas de entrenar al club siguen vigentes: “Sí, yo tengo fuerzas, si no ya me habría ido. Tengo fuerzas, pero hay que ir resolviendo muchas cosas. Con tranquilidad, aunque es importante alcanzar los objetivos, ya que eso ayuda a que se vayan solucionando ciertas cuestiones”, expresó el estratega argentino previo al encuentro frente a Macará por la cuarta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.