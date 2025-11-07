Tiago Nunes, de Liga de Quito, nominado al mejor entrenador del mundo en los premios IFFHS

La<b> IFFHS reveló los 20 nominados para el premio al mejor entrenador del mundo</b>, entre ellos apareció el director técnico de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-de-quito target=_blank>Liga de Quito,</a> quien fue semifinalista de la Copa Libertadores. Entre los 20<b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/apuesta-moises-caicedo-perdio-jugador-chelsea-liga-de-quito-copa-libertadores-LL10390038 target=_blank></a> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-palmeiras-liga-quito-semifinal-vuelta-resultado-copa-libertadores-PE10360258 target=_blank></a></b>