Fútbol Internacional
07 nov 2025 , 13:02

Tiago Nunes, de Liga de Quito, nominado al mejor entrenador del mundo en los premios IFFHS

El entrenador de Liga de Quito, Tiago Nunes, fue nominado como uno de los 20 mejores directores técnicos del mundo para los premios IFFHS.

   
    Tiago Nunes compite como el mejor entrenador del 2025.( Redes sociales )
La IFFHS reveló los 20 nominados para el premio al mejor entrenador del mundo, entre ellos apareció el director técnico de Liga de Quito, quien fue semifinalista de la Copa Libertadores.

Entre los 20 nombres aparecen, Xabi Alonso, Luis Enrique, Hansi Flick y Enzo Maresca, además de varios entrenadores sudamericanos y centroamericanos.

En ese mismo listado, Tiago Nunes apareció por su trabajo en la Universidad Católica de Chile y el desempeño del brasileño en Liga de Quito.

El pasado 6 de junio, Nunes fue presentado como nuevo entrenador de los albos y llegó hasta las semifinales de la Copa Libertadores, pero cayó eliminado ante Palmeiras.

Tiago Nunes fue presentado por Liga de Quito como nuevo entrenador el 6 de junio.
Tiago Nunes fue presentado por Liga de Quito como nuevo entrenador el 6 de junio. ( Redes sociales )

Los elegidos son seleccionados por su desempeño en su cargo desde enero hasta diciembre del 2025, por lo que se toma en cuenta el trabajo del DT brasileño con el conjunto chileno.

El jurado internacional que vota en el premio está compuesto por periodistas y expertos en fútbol. El galardón se entregará después del 10 de diciembre.

Estos son los nominados a mejor entrenador del 2025 para los premios IFFHS

  • Antonio Conte (italiano) - Nápoles
  • Diego Simeone (argentino) - Atlético de Madrid
  • Enzo Maresca (italiano) - Chelsea
  • Hansi Flick (alemán) - Barcelona
  • Luis Enrique (español) - PSG
  • Mikel Arteta (español) - Arsenal
  • Simone Inzaghi (italiano) - Inter de Milán y Al Hilal
  • Unai Emery (español) - Aston Villa
  • Vincent Kompany (belga) - Bayern Munich
  • Xabi Alonso (español) - Bayer Leverkusen y Real Madrid
  • Abel Ferreira (portugués) - Palmeiras
  • Filipe Luís (brasileño) - Flamengo
  • Gustavo Costas (Argentino) - Racing
  • Tiago Nunes (brasileño) - Universidad Católica y Liga de Quito
  • Vicente Sánchez (uruguayo) - Cruz Azul
  • Jesper Sorensen (danés) - Vancouver Whitecaps
  • Matthias Jaissle (alemán) - Al-Ahli Saudi
  • Shigetoshi Hasebe (japonés) - Kawasaki Frontale
  • Krunoslav Jurčić (croata) - Pirámides
  • Miguel Cardoso (portugués) - Mamelodi Sundowns
