Fútbol Internacional
12 sep 2025 , 12:07

Sebastián Beccacece habló de la preparación de Ecuador para el Mundial 2026

El entrenador de la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, analizó los posibles rivales de Ecuador para la fase de grupos del Mundial 2026 y la ubicación en el bombo.

   
  • Sebastián Beccacece habló de la preparación de Ecuador para el Mundial 2026
    Sebastián Beccacece se mostró contento por los logros conseguidos por la selección de Ecuador.( EFE )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

La selección de Ecuador acabó su participación en las Eliminatorias Sudamericanas en el segundo lugar, por lo que ya empezó a pensar en el Mundial 2026 y su preparación para el torneo.

El entrenador de la Tri, Sebastián Beccacece, no se siente preocupado por el sorteo de la fase de grupos de la cita mundialista y ya espera a los rivales.

Nuestra idea es jugar contra equipos que sean candidatos. Al final, en esto de los sorteos, aprendí que más que elegir, es estar preparado para lo que te toque. No hay imposibles, todo es posible de poder resolver. Lo que toque está bien”, expresó el argentino en DSports.

Lea más: Representante de Enner Valencia: “El tiempo dirá si el sueño de jugar en Emelec se cumplirá luego del Mundial 2026”

La preparación de Ecuador para el Mundial 2026

Además de los amistosos ya pactados, Beccacece adelantó que quieren duelos de alto nivel en el 2026, semanas antes de la cita mundialista.

“A partir de marzo buscaremos rivales de nivel. Ahora está difícil porque los europeos están en competencia”, señaló.

La selección de Ecuador va a pactar varios amistosos para marzo del 2026.
La selección de Ecuador va a pactar varios amistosos para marzo del 2026. ( API )

Lea más: Arsenal vs. Nottingham Forest: fecha, hora y dónde ver el debut de Piero Hincapié en la Premier League

También, Beccacece siente que “pudimos llevar adelante una idea, hemos mejorado. Veo un progreso de todo lo que se fue construyendo en este trabajo diario de un año y un mes desde que estamos acá. Estamos muy a gusto con la directiva y los jugadores”, explicó.

Finalmente, el DT lamentó la expulsión de Moisés Caicedo ante Argentina. "En la imagen se ve que hay un mínimo de contacto, no era para amarilla. Cuando terminó el partido lo vi dolido y triste a Moi. En este caso no hubo absolutamente nada", cerró.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
eliminatorias sudamericanas
Mundial
Fútbol internacional
Eliminatorias
Mundial 2026
Eliminatorias Mundial 2026
Selección de Ecuador
FIFA
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)
Sebastián Beccacece
Ecuador
Noticias
Recomendadas