Sebastián Beccacece habló de la preparación de Ecuador para el Mundial 2026

La selección de Ecuador acabó su participación en las Eliminatorias Sudamericanas en el segundo lugar, por lo que ya empezó a pensar en el Mundial 2026 y su preparación para el torneo.

El entrenador de la Tri, Sebastián Beccacece, no se siente preocupado por el sorteo de la fase de grupos de la cita mundialista y ya espera a los rivales.

“Nuestra idea es jugar contra equipos que sean candidatos. Al final, en esto de los sorteos, aprendí que más que elegir, es estar preparado para lo que te toque. No hay imposibles, todo es posible de poder resolver. Lo que toque está bien”, expresó el argentino en DSports.

