Sebastián Beccacece habló de la preparación de Ecuador para el Mundial 2026

La <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-de-ecuador target=_blank>selección de<b> Ecuador</b></a> acabó su participación en las Eliminatorias Sudamericanas en el segundo lugar, por lo que ya empezó a pensar en el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mundial-2026 target=_blank>Mundial 2026</a> y su preparación para el torneo. El entrenador de<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/representante-enner-valencia-tiempo-jugar-emelec-cumplira-mundial-2026-NA10103086 target=_blank></a>