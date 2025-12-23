Real Madrid prestó a Endrick al Olympique de Lyon hasta junio del 2026

Este martes 23 de diciembre, el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/real-madrid target=_blank>Real Madrid </a>ha anunciado el préstamo de delantero brasileño <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/endrick target=_blank>Endrick</a> al Olympique de Lyon</b> francés hasta el final de la presente temporada, el 30 de junio de 2026. Así lo<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/anibal-chala-negocia-salida-barcelona-sc-olimpia-paraguay-2026-KN10598406 target=_blank></a> <b></b>