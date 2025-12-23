Real Madrid prestó a Endrick al Olympique de Lyon hasta junio del 2026

Este martes 23 de diciembre, el Real Madrid ha anunciado el préstamo de delantero brasileño Endrick al Olympique de Lyon francés hasta el final de la presente temporada, el 30 de junio de 2026.

Así lo informó también el club galo, tanto en un comunicado, como en un vídeo compartido en sus redes sociales, en el que aparece el brasileño por las calles de Lyon y que termina con la frase de "este año la navidad llega antes".

El delantero de 19 años llega hasta final de temporada en forma de cesión pagada de un máximo de 1 millón de euros, el equivalente a la mitad del salario del internacional brasileño durante los seis próximos meses.

El ex jugador del Palmeiras llevará el número 9 en el Lyon, el mismo dorsal que portó uno de los delanteros más emblemáticos del club del Ródano, el también brasileño Sonny Anderson, entre 1999 y 2003.