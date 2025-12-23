Fútbol Internacional
Real Madrid prestó a Endrick al Olympique de Lyon hasta junio del 2026

El Real Madrid confirmó el préstamo de Endrick al Olympique de Lyon hasta el final de la temporada, 30 de junio del 2026.

   
    El delantero brasileño del Real Madrid, Endrick, sale cedido al Olympique Lyon( EFE )
Este martes 23 de diciembre, el Real Madrid ha anunciado el préstamo de delantero brasileño Endrick al Olympique de Lyon francés hasta el final de la presente temporada, el 30 de junio de 2026.

Así lo informó también el club galo, tanto en un comunicado, como en un vídeo compartido en sus redes sociales, en el que aparece el brasileño por las calles de Lyon y que termina con la frase de "este año la navidad llega antes".

El delantero de 19 años llega hasta final de temporada en forma de cesión pagada de un máximo de 1 millón de euros, el equivalente a la mitad del salario del internacional brasileño durante los seis próximos meses.

El ex jugador del Palmeiras llevará el número 9 en el Lyon, el mismo dorsal que portó uno de los delanteros más emblemáticos del club del Ródano, el también brasileño Sonny Anderson, entre 1999 y 2003.

"Su perfil ofensivo, su impacto en las zonas decisivas y su energía son bazas importantes para acompañar al equipo en la segunda parte de la temporada, marcada por numerosos objetivos que alcanzar", apuntó el club galo en su comunicado.

Endrick se incorporará el 29 de diciembre con el resto de sus nuevos compañeros, y pasará a estar bajo las órdenes del portugués Paulo Fonseca, técnico de un Lyon que marcha quinto en la Ligue 1 y lidera la clasificación en la Liga Europa, con cinco victorias y una sola derrota.

El objetivo del joven delantero pasa por incrementar su tiempo de juego, muy escaso en el Real Madrid, para tener alguna opción de entrar en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección brasileña, con la que ya ha disputado 14 partidos.

Este año, como queda demostrado, con los 99 minutos entre todas las competiciones oficiales repartidos en tres partidos.

