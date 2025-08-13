Fútbol Internacional
13 ago 2025 , 11:04

Real Madrid presentará a Franco Mastantuono este jueves 14 de agosto

Franco Mastantuono cumplirá 18 años este jueves 14 de agosto y se incorporará a los entrenamientos del Real Madrid.

   
  • Real Madrid presentará a Franco Mastantuono este jueves 14 de agosto
    Franco Mastantuono será presentado como nuevo jugador del Real Madrid.( Redes sociales )
El argentino Franco Mastantuono será presentado este jueves 14 de agosto como nuevo jugador del Real Madrid, en el día en el que cumple la mayoría de edad y, por lo tanto, puede incorporarse a la dinámica del conjunto blanco.

El presidente del club, Florentino Pérez, recibirá al jugador para el acto protocolario de la firma que vincula a la entidad para las próximas seis temporadas.

Después de la presentación, el ex jugador de River Plate atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid.

Mastantuono lleva en Madrid desde el 2 de agosto, pero recién desde este jueves podrá ejercer sus derechos como jugador del Real Madrid.

La normativa FIFA señala que los extracomunitarios han de tener 18 años para formar parte del equipo europeo.

El traspaso se hizo oficial el pasado 13 de junio, hace dos meses, después de que el Real Madrid acordase pagar al River Plate 45 millones de euros, ejecutando la cláusula de rescisión del futbolista.

El argentino jugó el Mundial de Club con River Plate, pero podrá debutar con el Real Madrid ante Osasuna el próximo martes 19 de agosto en la Liga de España.

