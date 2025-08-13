Real Madrid presentará a Franco Mastantuono este jueves 14 de agosto

El argentino Franco Mastantuono será presentado este jueves 14 de agosto como nuevo jugador del Real Madrid, en el día en el que cumple la mayoría de edad y, por lo tanto, puede incorporarse a la dinámica del conjunto blanco.

El presidente del club, Florentino Pérez, recibirá al jugador para el acto protocolario de la firma que vincula a la entidad para las próximas seis temporadas.

Después de la presentación, el ex jugador de River Plate atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid.

Lea más: Barcelona SC contrató un psicólogo deportivo para este 2025

Mastantuono lleva en Madrid desde el 2 de agosto, pero recién desde este jueves podrá ejercer sus derechos como jugador del Real Madrid.