Qatar 2022: Suárez descarta pedir perdón por la mano contra Ghana en Sudáfrica-2010

" No tengo que pedir perdón , porque yo paré el balón con mis manos y cometí penal, pero fue el jugador de Ghana el que erró el penal. No yo", respondió el Pistolero en conferencia de prensa en Doha en un inglés prolijo, sobre la recordada jugada en aquel partido de cuartos de final de Sudáfrica 2010 .

El ex goleador del Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid, entre otros, reiteró que no era su culpa porque el no falló el penal. "No tengo ninguna responsabilidad de que (Asamoah Gyan) haya errado el penal", afirmó el 'Pistolero'.

Un 2 de julio de 2010, el estadio Soccer City (Johannesburgo, Sudáfrica) fue el escenario de un partido cargado de dramatismo y emoción. Uruguay venció por penales a Ghana por 4-2, tras empatar a uno en los 120 minutos. Las 'Estrellas Negras' pudieron ganar en el último minuto del alargue con un cabezazo que se metía, pero Suárez evitó la caída de la valla charrúa con sus manos.