¿Quién será el primer rival de Ecuador en la fase de grupos del Mundial 2026?

Este viernes 5 de diciembre, la selección de Ecuador ya conoció su primer rival para la fase de grupos del Mundial 2026.

   
    La selección de Ecuador ya tiene su primer rival para empezar el Mundial 2026.( EFE )
La selección de Ecuador ya conoce su primer rival para a empezar su participación en el Mundial 2026 en el grupo E, tras el sorteo en la fase de grupos realizado en Washington.

La Tri se ubicó en el segundo bombo para la elección de los grupos, después de su gran participación en las Eliminatorias Sudamericanas y los amistosos previos.

Por esa razón, previo al evento, la FIFA informó que el primer encuentro del equipo del bombo dos será contra el bombo cuatro en el grupo E

¿Quién será el primer rival de Ecuador en el Mundial 2026?

El partido de Ecuador en el Mundial 2026 será ante Costa de Marfil, aun con fecha, hora y estadio por definirse.

Ecuador disputó el partido inaugural ante Qatar en el Mundial 2022.
Ecuador disputó el partido inaugural ante Qatar en el Mundial 2022. ( Redes sociales )

A pesar de que el sorteo se realizó este viernes 5 de diciembre, la FIFA aclaró que no definirá el orden de los partidos, el día de los juegos y los estadios que acogerán los encuentros este mismo día.

En cambio, la FIFA informará todos los detalles de los encuentros para este sábado 6 de diciembre.

El grupo de Ecuador está conformado por: Alemania

