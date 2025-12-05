¿Quién será el primer rival de Ecuador en la fase de grupos del Mundial 2026?

La selección de Ecuador ya conoce su primer rival para a empezar su participación en el Mundial 2026 en el grupo E, tras el sorteo en la fase de grupos realizado en Washington.

La Tri se ubicó en el segundo bombo para la elección de los grupos, después de su gran participación en las Eliminatorias Sudamericanas y los amistosos previos.

Por esa razón, previo al evento, la FIFA informó que el primer encuentro del equipo del bombo dos será contra el bombo cuatro en el grupo E

