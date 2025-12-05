¿Quién será el primer rival de Ecuador en la fase de grupos del Mundial 2026?

La<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-de-ecuador target=_blank>selección de Ecuador</a> ya conoce su primer rival</b> para a empezar su participación en el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mundial-2026 target=_blank>Mundial 2026</a> en el grupo E, tras el sorteo en la fase de grupos realizado en Washington. <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/sorteo-del-mundial-2026-fifa-el-grupo-ecuador-sus-rivales-PF10519350 target=_blank>La Tri se ubicó en el</a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/posibles-sedes-partidos-ecuador-mundial-2026-JG10523390 target=_blank></a>