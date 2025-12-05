Fútbol Internacional
05 dic 2025 , 13:25

¿Cuáles son las posibles sedes de los partidos de Ecuador para el Mundial 2026?

La selección de Ecuador ya sabe su ubicación en el grupo E, pero aún no conoce la sede de los tres encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026.

   
    La selección de Ecuador ya sabe sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026.( API )
Este viernes 5 de diciembre se definió los tres rivales de la selección de Ecuador para disputar la fase de grupos del Mundial 2026, pero aún quedan detalles por definir de la ronda.

La Tri ya conoce que se ubica en el grupo E con Alemania, pero aún no está todo aclarado por la FIFA y se va a revelar en las próximas 24 horas.

El sorteo dio los rivales de Ecuador; sin embargo, la FIFA dará los días, horarios y sedes de los partidos este sábado 6 de diciembre, después de realizar un análisis para elegir los estadios.

¿Cuáles son las posibles sedes de los partidos de Ecuador para el Mundial 2026?

Al ubicarse en grupo E, Ecuador tiene posibilidades de jugar en: Kansas, Houston, Toronto, Filadelfia, Nueva York o Nueva Jersey

Es decir, La Tri podrá disputar sus encuentros en Estados Unidos o Canadá, pero no irá a México.

La sede de los partidos definirá el horario y el día de los encuentros. La FIFA lo va a transmitir este sábado 6 de diciembre.

Noticias
