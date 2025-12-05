Fútbol Internacional
Hernán Galíndez: “En el Mundial 2026 no hay una selección que antes del partido creas que le vas a ganar”

El arquero de la selección de Ecuador, Hernán Galíndez, habló de los posibles rivales de la Tri en la fase de grupos del Mundial 2026.

   
    Hernán Galíndez considera que todos los equipos del Mundial 2026 son rivales complicados.( AFP )
La selección de Ecuador está a pocas horas de conocer a sus rivales para disputar la fase de grupos del Mundial 2026, y el arquero de La Tri, Hernán Galíndez, considera que no existen equipos fáciles.

Antes del sorteo de la fase de grupos, el golero habló con el Canal Rembo y aclaró que todos los equipos son rivales difíciles para enfrentar en la cita mundialista, además de la cabeza de serie.

'Estaba revisando los bombos, sin dudas va a haber una potencia. En el Mundial no hay una selección que antes del partido creas que le vas a ganar, va a ser todo muy competitivo”, dijo Galíndez.

"Cuando sea el sorteo, creo que debemos estar tranquilos y tener confianza en nuestro equipo”, aclaró el portero.

Hernán Galíndez habló del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026.
Hernán Galíndez habló del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. ( Redes sociales )

Hernán agregó que “hoy tenemos una selección extremadamente competitiva y lo demostramos en las eliminatorias y en los amistosos. Yo confío en que cualquier grupo que nos toque vamos a ser muy fuertes”, cerró.

La selección de Ecuador se ubica en el bombo dos para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. El evento será este viernes 5 de diciembre, desde las 12:00.

Después de conseguir su clasificación a la cita mundialista, Ecuador disputó cuatro amistosos. En esos, La Tri ganó uno ante Nueva Zelanda y empató tres veces.

