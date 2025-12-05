Fútbol Internacional
Iván Hurtado: “Me gustaría que nos toque Inglaterra, por lo que pasó en 2006”

El excapitán de la selección de Ecuador, Iván Hurtado, reveló que desea que La Tri se enfrente a Inglaterra en la fase de grupos, pero considera que se debe ganar a cualquier equipo.

   
    Iván Hurtado habló de uno de sus rivales deseados para enfrentar a Ecuador en la fase de grupos del Mundial 2026.( Redes sociales )
La selección de Ecuador va a participar en su quinto Mundial y disputará la fase de grupos para buscar igualar su histórico desempeño al llegar a los octavos de final, por lo que ya se piensan en los rivales de La Tri.

Este viernes 5 de diciembre, la FIFA va a definir los rivales del combinado nacional para la primera ronda y el excapitán del equipo de todos, Iván Hurtado, tiene claro uno de los equipos que desea.

“No hay tiempo para escoger a quién nos toca, tenemos una gran selección. Me gustaría incluso que nos toque Inglaterra, por lo que pasó en 2006”, señaló Hurtado en El Canal del Fútbol.

En el Mundial de Alemania 2006, Ecuador hizo una participación histórica al llegar a los octavos de final, pero fue eliminada por Inglaterra.

David Beckham anotó el gol de la victoria de Inglaterra a Ecuador en los octavos de final del Mundial 2026.
David Beckham anotó el gol de la victoria de Inglaterra a Ecuador en los octavos de final del Mundial 2026. ( Redes sociales )

A pesar de ello, el Bam Bam consideró que La Tri tiene el nivel necesario para superar a cualquier rival, por lo que no está nervioso para el desarrollo del sorteo.

Nosotros ya queremos dar ese paso, dar ese escalón. Hablamos de que tenemos una gran selección y eso se demuestra ganando a una buena selección”, comentó.

Finalmente, Iván agregó que “muchos van con experiencia de Mundial, yo creo que sí podemos lograrlo (hacer un gran Mundial)”, cerró.

