Iván Hurtado: “Me gustaría que nos toque Inglaterra, por lo que pasó en 2006”

La selección de Ecuador va a participar en su quinto Mundial y disputará la fase de grupos para buscar igualar su histórico desempeño al llegar a los octavos de final, por lo que ya se piensan en los rivales de La Tri.

Este viernes 5 de diciembre, la FIFA va a definir los rivales del combinado nacional para la primera ronda y el excapitán del equipo de todos, Iván Hurtado, tiene claro uno de los equipos que desea.

“No hay tiempo para escoger a quién nos toca, tenemos una gran selección. Me gustaría incluso que nos toque Inglaterra, por lo que pasó en 2006”, señaló Hurtado en El Canal del Fútbol.

En el Mundial de Alemania 2006, Ecuador hizo una participación histórica al llegar a los octavos de final, pero fue eliminada por Inglaterra.