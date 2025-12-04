Fútbol Internacional
04 dic 2025 , 19:36

Moisés Caicedo y Willian Pacho entre los 100 mejores jugadores del Mundial 2026 según The Athletic

El medio internacional The Athletic publicó su ranking de los 100 mejores futbolistas que estarán en el Mundial 2026, y dos tricolores lograron destacarse: Moisés Caicedo y Willian Pacho.

   
    Willian Pacho, defensa estrella de Ecuador.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
La nueva generación de la selección ecuatoriana continúa ganando protagonismo en el fútbol mundial. El medio internacional The Athletic publicó su ranking de los 100 mejores futbolistas que estarán en el Mundial 2026, y dos tricolores lograron destacarse: Moisés Caicedo y Willian Pacho.

El mejor ubicado es Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea, quien aparece en el puesto 21. El medio británico lo destaca como uno de los volantes más completos del torneo, gracias a su despliegue físico, intensidad, capacidad de recuperación y habilidad para influir tanto en la defensa como en el ataque.

Lea: Ecuador está a la espera del anuncio de un cambio de reglamento de la FIFA para recuperar a Moisés Caicedo en el Mundial 2026

Caicedo es señalado como pieza clave de Ecuador y uno de los talentos más determinantes de su posición. El otro ecuatoriano en la lista es Willian Pacho, defensor del PSG, ubicado en el puesto 58.

The Athletic resalta su madurez, solidez defensiva y liderazgo desde el fondo, atributos que lo consolidan como un central de élite a sus 23 años y como uno de los nombres más prometedores de la próxima Copa del Mundo.

