Moisés Caicedo y Willian Pacho entre los 100 mejores jugadores del Mundial 2026 según The Athletic

La nueva generación de la selección ecuatoriana continúa ganando protagonismo en el <b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mundial-2026>fútbol mundial</a></b>. El medio internacional <i>The Athletic</i> publicó su ranking de los <b>100 mejores futbolistas</b> que estarán en<b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mundial-2026></a></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/ecuador-esta-a-la-espera-del-anuncio-de-un-cambio-de-reglamento-de-la-fifa-para-recuperar-a-moises-caicedo-en-el-mundial-2026-IF10519616></a></b> <b></b> <i></i>