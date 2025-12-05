Fútbol Internacional
05 dic 2025 , 09:17

Así será el formato del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre, la selección de Ecuador va a conocer a sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026.

   
  • Así será el formato del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026
    El formato del Mundial 2026 contará con variaciones por la gran cantidad de selecciones en el torneo.( EFE )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

El Mundial 2026 empieza su primera etapa este viernes 5 de diciembre con la conformación de los grupos de la competición durante el sorteo organizado por la FIFA, en Washington.

La selección de Ecuador disputará por quinta ocasión en su historia la fase de grupos, por lo que conocerá a sus tres rivales para buscar una participación inédita al llegar a los cuartos de final.

Así será el formato del sorteo del Mundial 2026

El sorteo empezará con todas las selecciones del bombo 1 que serán cabezas de serie en los grupos desde el A hasta el L. México está en el A1, Canadá en el B1 y Estados Unidos en el D1.

Lea más: Ecuador está a la espera del anuncio de un cambio de reglamento de la FIFA para recuperar a Moisés Caicedo en el Mundial 2026

Después de elegir a todas las selecciones del bombo 1, se continuará con la distribución de los bombos 2, 3 y 4.

Cabe recordar que ningún grupo puede tener dos selecciones de la misma confederación, excepto de UEFA con un máximo de dos equipos.

En los grupos, las cuatro primeras selecciones del ranking FIFA, España, Argentina, Francia e Inglaterra serán ubicadas en cuadros opuestos, por lo que se enfrentarán solamente en semifinales.

Lea más: Llegó el día del sorteo del Mundial 2026: 48 selecciones, 4 bombos y Trump

El sorteo de la fase de grupos se realizará este viernes 5 de diciembre, desde las 12:00, por la transmisión del canal de la FIFA en Youtube, FIFA.com y Dsports.

El sorteo de la fase de grupos se va a desarrollar este viernes 5 de diciembre.
El sorteo de la fase de grupos se va a desarrollar este viernes 5 de diciembre. ( EFE )

Estos son los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, República de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados a, B, C y D de los playoffs de UEFA, clasificados 1 y 2 del repechaje.

¿Cuándo se jugará el primer partido del Mundial 2026?

El encuentro inaugural del Mundial 2026 lo disputará México ante una selección del bombo 3 el 11 de junio del 2026, en el estadio Azteca.

Temas
Fútbol
Mundial
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Fútbol Europa
Mundial 2026
Sorteo del Mundial 2026
FEF
Selección de Ecuador
Francisco Egas
FIFA
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)
Ecuador
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas