Así será el formato del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026

La selección de Ecuador disputará por quinta ocasión en su historia la fase de grupos , por lo que conocerá a sus tres rivales para buscar una participación inédita al llegar a los cuartos de final.

El Mundial 2026 empieza su primera etapa este viernes 5 de diciembre con la conformación de los grupos de la competición durante el sorteo organizado por la FIFA , en Washington.

El sorteo empezará con todas las selecciones del bombo 1 que serán cabezas de serie en los grupos desde el A hasta el L. México está en el A1, Canadá en el B1 y Estados Unidos en el D1.

Después de elegir a todas las selecciones del bombo 1, se continuará con la distribución de los bombos 2, 3 y 4.

Cabe recordar que ningún grupo puede tener dos selecciones de la misma confederación, excepto de UEFA con un máximo de dos equipos.

En los grupos, las cuatro primeras selecciones del ranking FIFA, España, Argentina, Francia e Inglaterra serán ubicadas en cuadros opuestos, por lo que se enfrentarán solamente en semifinales.

El sorteo de la fase de grupos se realizará este viernes 5 de diciembre, desde las 12:00, por la transmisión del canal de la FIFA en Youtube, FIFA.com y Dsports.