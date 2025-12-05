Sorteo del Mundial 2026: Ecuador conoce a sus rivales

Este viernes 5 de diciembre se realiza el sorteo del Mundial de la FIFA 2026, el más grande de la historia, con 48 selecciones participantes y con Estados Unidos, México y Canadá como sede.

El sorteo arranca a las 12:00 local (misma hora en Ecuador) en The Kennedy Center, en Washington D. C., cedido por Trump a la FIFA para el evento.

La selección de Ecuador conoce hoy a sus rivales en la fase de grupos. En esta cobertura en vivo te contaremos minuto a minuto: