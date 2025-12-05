Sorteo del Mundial 2026: Ecuador conoce a sus rivales

Este viernes 5 de diciembre se realiza el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/asi-formato-sorteo-fase-grupos-mundial-2026-IG10521458 target=_blank>sorteo del Mundial de la FIFA 2026</a>, el más grande de la historia, con <b>48 selecciones participantes</b> y con <b>Estados Unidos, México y Canadá como sede</b>. El sorteo <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/moises-caicedo-y-willian-pacho-entre-los-100-mejores-jugadores-del-mundial-2026-segun-the-athletic-GF10519791 target=_blank></a><b></b>