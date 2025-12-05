Fútbol Internacional
05 dic 2025 , 10:00

Sorteo del Mundial 2026: Ecuador conoce a sus rivales

Reacciones, análisis, formato. No te pierdas cada detalle, minuto a minuto, del sorteo de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

   
  • Sorteo del Mundial 2026: Ecuador conoce a sus rivales
    Enner Valencia, capitán de la selección de Ecuador.( AFP )
Fuente:
Propio
user placeholder

Marco Carrasco
Canal WhatsApp
Newsletter

Este viernes 5 de diciembre se realiza el sorteo del Mundial de la FIFA 2026, el más grande de la historia, con 48 selecciones participantes y con Estados Unidos, México y Canadá como sede.

El sorteo arranca a las 12:00 local (misma hora en Ecuador) en The Kennedy Center, en Washington D. C., cedido por Trump a la FIFA para el evento.

La selección de Ecuador conoce hoy a sus rivales en la fase de grupos. En esta cobertura en vivo te contaremos minuto a minuto:

  • El grupo que le tocará a La Tri
  • Reacciones de jugadores, exseleccionados y entrenadores
  • Lo que dice la prensa internacional sobre Ecuador
  • Análisis de los rivales, sus fortalezas y debilidades

    • Así se jugará el Mundial 2026

    El Mundial que organizan en conjunto Estados Unidos, Candá y Méxio estrenará un formato inédito en 2026:

  • 48 selecciones
  • 12 grupos de 4 equipos
  • Clasificarán a octavos de final:
  • Los primeros y segundos de cada grupo
  • Los 8 mejores terceros
  • Se disputarán 104 partidos en total

    • Este nuevo formato ampliará las opciones de clasificación, pero también aumentará la exigencia desde el primer encuentro.

    La selección ecuatoriana está ubicada en el Bombo 2, junto a selecciones de alto nivel competitivo.

    Por reglamento de la FIFA, Ecuador no podrá enfrentar a selecciones de Conmebol en la fase de grupos, por lo que quedan descartados Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay.

    Temas
    Selección de Ecuador
    FIFA
    Mundial 2026
    Sorteo del Mundial 2026
    Copa Mundial de la FIFA 2026
    Canadá
    Estados Unidos
    México
    Noticias
    Recomendadas