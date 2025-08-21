Fútbol Internacional
21 ago 2025 , 11:16

El presidente de Chile señaló de irresponsable a la Conmebol por la violencia en el Independiente vs. Universidad de Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó la violencia en el Independiente vs. Universidad de Chile y señaló que ya trabajan para garantizar el regreso de los hinchas.

   
El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó la violencia desatada por las barras bravas durante el partido entre Independiente y la Universidad de Chile, y tildó de "irresponsable" a la Conmebol.

En un breve mensaje difundido a través de redes sociales, el gobernante reveló que la Cancillería chilena está trabajando para garantizar el regreso seguro tanto a los futbolistas como a los hinchas chilenos, y denunció el problema que supone, en general, la presencia de estas barras radicales en el fútbol.

"Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables", señaló Boric.

Lea más: FIFA: Infatino se pronunció por la violencia en el Independiente vs. Universidad de Chile

"Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior", agregó.

"Le he encargado a nuestro embajador en Argentina, José Antonio Viera Gallo, que se dirija personalmente tanto a la Comisaría donde están detenidos los hinchas de la U como al Hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas", recalcó Boric en un segundo mensaje en su cuenta oficial.

Lea más: Las posibles sanciones de Conmebol sobre Independiente y U. de Chile por los actos de violencia

El partido, valedero para la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana, fue cancelado avanzado el primer tiempo, con empate 1-1 en el marcador, a causa de los sangrientos enfrentamientos entre los radicales de ambos clubes.

Conmebol, por su parte, emitió un comunicado en el que explicó que el choque fue suspendido por "falta de garantías de seguridad" y anunció que abrirá una investigación sobre lo ocurrido para aplicar el castigo que corresponda.

