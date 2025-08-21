El presidente de Chile señaló de irresponsable a la Conmebol por la violencia en el Independiente vs. Universidad de Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó la violencia desatada por las barras bravas durante el partido entre Independiente y la Universidad de Chile, y tildó de "irresponsable" a la Conmebol.

En un breve mensaje difundido a través de redes sociales, el gobernante reveló que la Cancillería chilena está trabajando para garantizar el regreso seguro tanto a los futbolistas como a los hinchas chilenos, y denunció el problema que supone, en general, la presencia de estas barras radicales en el fútbol.

"Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables", señaló Boric.

"Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior", agregó.