El duelo entre Independiente y la U. de Chile no se volverá a jugar y ambos podrían quedar fuera del torneo

La Conmebol difundió un comunicado en el que informó de que "en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad", el encuentro "queda cancelado" .

Este miércoles el encuentro de vuelta de los octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera en el minuto 48 cuando los equipos empataban 1-1 .

Según el periodista argentino Pablo Giralt, pronto se dará a conocer la resolución oficial de la Conmebol por los ataques entre fanáticos que han dejado al menos 10 heridos graves, cerca de 120 detenidos.

"La opción de eliminar de la competición a ambos equipos es una posibilidad", comentó en sus redes sociales.

Por su parte, Daniel Schapira, dirigente de la U. de Chile expresó: “Fue un problema de organización. No pueden poner a nuestra hinchada arriba de los locales. Es una locura, vamos a ser sancionados sin dudas. Van a ser sanciones duras. Siempre estamos viviendo lo mismo. Es un tema cultural y social”.

Si se confirma la eliminación de los equipos involucrados, el club peruano Alianza Lima podría avanzar automáticamente a las semifinales del torneo. Alianza Lima hizo méritos propios al derrotar a Universidad Católica 2-1 como visitante, dejando el marcador global 4-1.