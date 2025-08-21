Fútbol Internacional
(VIDEO) Hinchas de Liga de Quito lanzaron fuegos artificiales al hotel del Botafogo antes del duelo por Copa Libertadores

Los hinchas de Liga de Quito se reunieron afuera del hotel que se hospedó el plantel del Botafogo para lanzar fuegos artificiales y evitar que los jugadores rivales duerman.

   
    Liga de Quito recibe al Botafogo por los octavos de final de la Copa Libertadores.( API )
En la madrugada de este jueves 21 de agosto, los hinchas de Liga de Quito le quieren dar todas las ventajas posibles a su equipo para el duelo ante Botafogo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

La fanaticada alba se reunió a las afueras del hotel que se hospeda el plantel del Fogao, en la Avenida República del Salvador y Naciones Unidas, e intentaron mantenerlos despiertos.

Alrededor de las 3 de la mañana, los hinchas de Liga de Quito lanzaron fuegos artificiales al hotel para hacer ruido y no dejar dormir al equipo brasileño, según reportó la cuenta Warriors of Ecuador.

Además, residentes del sector reclamaban y pedían ayuda a la Agencia Metropolitana de Control para detener los hechos.

En la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Botafogo se llevó la victoria por 1-0, tras un error de los albos a 14 segundos del inicio del partido.

La vuelta entre Liga de Quito y Botafogo se disputará este jueves 21 de agosto, a las 17:00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El ganador de la serie enfrentará al São Paulo en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

