Gonzalo Plata destaca con Flamengo: asistencia clave y pase a cuartos de la Copa Libertadores

Flamengo derrotó 2-0 a Inter de Porto Alegre por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

   
    El extremo ecuatoriano de Flamengo, Gonzalo Plata (#50), y el defensor de Internacional, Clayton Sampaio (#20), luchan por el balón durante un partido de la Copa Libertadores.( AFP )
El ecuatoriano Gonzalo Plata fue una de las figuras en la victoria 2-0 del Flamengo sobre el Internacional de Porto Alegre, al aportar una asistencia clave en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Con este resultado, el Mengao avanzó a los cuartos de final con un marcador global de 2-0, tras imponerse en ambos compromisos. Flamengo fue claramente superior durante la serie.

Al minuto 27, Giorgian De Arrascaeta abrió el marcador tras recibir un preciso pase de cabeza de Gonzalo Plata, quien desbordó por la banda y asistió con inteligencia. El gol silenció el estadio Beira-Rio.

En el segundo tiempo, Flamengo no bajó la intensidad. A pesar de la ventaja, siguió presionando al conjunto local. El extremo ecuatoriano fue un dolor de cabeza constante para la defensa rival, que recurrió en varias ocasiones a las faltas para frenarlo, debido a su velocidad y desequilibrio.

Ya en el tiempo de descuento, Pedro selló la victoria con el segundo tanto, asegurando el boleto a la siguiente instancia del torneo continental, donde se enfrentará a Estudiantes de La Plata

Enner Valencia, compatriota de Plata y jugador del Inter, ingresó en los minutos finales del encuentro.

Alineaciones confirmadas:

