Así fueron los violentos incidentes de manera cronológica en el Independiente vs. U. de Chile

Los violentos disturbios ocurridos este miércoles en el estadio de Independiente de Avellaneda, en Argentina, dejaron expuesto la inseguridad que se puede vivir en los escenarios nivel sudamericano. Cronológicamente el conflicto habría empezado cuando hinchas de la U de Chile robaron una bandera de la afición del Rojo. Ese acto provocó las primeras corridas, siendo el inicio del caos en la platea alta del estadio. Lea: El duelo entre Independiente y la U. de Chile no se volverá a jugar y ambos podrían quedar fuera del torneo Los seguidores de Independiente que estaban ubicados por debajo de la barra chilena, no contaban con ningún tipo de protección ya sea policial o privada.

Aficionado chileno siendo agredido.

Minutos después, la voz del estadio ordenó a los visitantes a que se retiren de la tribuna y amenazó con posibles sanciones a ambos clubes, pero los hinchas chilenos decidieron quedarse, pero además empezaron a tirar objetos, entre ellas, palos, piedras, y restos de un inodoro que lograron robar de los baños del escenario. El duelo se paralizó a los dos minutos del segundo tiempo y aunque se prometía una reanudación, finalmente no se dio.

Según reportes de las autoridades locales, estaban designados 650 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires por decisión de la Conmebol. En medio de las tensiones, las plateas aledañas de hinchas de Independiente motivaron a sus propia barra a presionar a los chilenos. "Andá a buscarlos, la p... que te parió" y "La barra tiene miedo", cantaban.

Luego de esto, ambos equipos que estaban en cancha, decidieron marcharse a los vestuarios debido a la falta de seguridad, dando por oficializado el fin del compromiso.